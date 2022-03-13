В Киеве рассказали о движении Украины и России к компромиссу

Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о приближении компромисса с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о движении Киева и Москвы к компромиссу в переговорном процессе. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Подоляк заявил о приближении Украины и России к компромиссу. По его словам, Москва изменила свое восприятие конфликта.

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — подчеркнул участник украинской делегации.

Представитель украинской стороны добавил, что сейчас стороны рассматривают «разные предложения, их много, там десяток предложений», которые касаются прекращения огня и вывода войск.

«Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее», — добавил он.

В том же интервью Подоляк анонсировал четвертый раунд переговоров Украины и России. Он допустил, что встреча может произойти «завтра, послезавтра».

Третий раунд переговоров Киева и Москвы состоялся 7 марта. Встреча прошла в Беловежской Пуще в Белоруссии. По итогам раунда глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания России не оправдались.