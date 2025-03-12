Трамп высказался о переговорах по Украине словами «мы не хотим тратить время»

Трамп: Переговоры с Украиной по территориям являются пустой тратой времени

Переговоры США с Украиной по территориям являются «пустой тратой времени», на которую Вашингтон не хочет выделять свои силы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы также обсуждаем землю и другие вещи (...) Мы обсудили много деталей. Но это [территориальный вопрос] пустая трата времени. Мы не хотим тратить время, потому что много людей страдает [в конфликте]», — отметил глава государства.

Трамп также подчеркнул, что этот вопрос является чувствительным для России и сейчас у него нет конкретного мнения по этому поводу.

14 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова на мирное урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер уточнил, что для этого Украина должна вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.