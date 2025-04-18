Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине

Небензя: Прекращение огня на Украине пока нереалистично

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он пояснил, что завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. «В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты. По ее словам, Киев демонстративно игнорирует запрет на удары по энергетике.