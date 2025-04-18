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00:11, 18 апреля 2025Мир

Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине

Небензя: Прекращение огня на Украине пока нереалистично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он пояснил, что завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. «В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты. По ее словам, Киев демонстративно игнорирует запрет на удары по энергетике.

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