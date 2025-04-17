Захарова назвала число атак ВСУ на энергообъекты России во время моратория

Захарова: Зафиксированно более 80 атак ВСУ по энергообъектам РФ в ходе моратория

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты в ходе моратория. Число налетов на энергетические объекты в ходе брифинга назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим демонстративно игнорирует согласованный 18 марта президентами России и США и поддержанный Зеленским 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики», — подчеркнула дипломат, отметив, что атаки происходят «буквально ежедневно».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки совершили десять атак на объекты российской энергетики. В частности в Белгородской области зафиксировали четыре атаки по трансформатору и опорам линий электропередачи (ЛЭП). Помимо того, удары наносились по энергообъектам в Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

До этого об атаках сообщалось 7 и 8 апреля. ВСУ ударили по подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Атаке также подверглась электроподстанция «Новогорьевка» Государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».