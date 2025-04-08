В Минобороны сообщили о новом ударе ВСУ по энергетике

Минобороны: ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Запорожской области. О новой атаке сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглась электроподстанция «Новогорьевка» государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго». В результате удара с беспилотника оказался поврежден радиатор трансформатора.

Ранее Минобороны России заявило об атаке ВСУ на энергообъект в Курской области ударным беспилотником. Всего за сутки ВСУ атаковали два объекта российской энергетической инфраструктуры.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.