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13:23, 8 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о двух атаках ВСУ на объекты энергетики за сутки

Минобороны: ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской и Запорожской областях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты энергетики на территории России. Об ударах украинских военных, которые были предприняты несмотря на договоренности о прекращении огня по таким объектам, журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, под удар в понедельник, 7 апреля, попала сначала электропосдтанция в Запорожской области, где оказался поврежден радиатор трансформатора. Спустя 17 минут была зафиксирована атака ВСУ в Курской области, в результате которой из-за повреждения проводов отключилась высоковольтная линия.

В марте Москва и Вашинтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца с 18 марта 2025 года ВСУ и Россия отказываются наносить удары. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергетике России и указывает на недоговороспособность властей Украины.

Россия тем временем продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва уведомляет Вашинтон о текущем положении дел.

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