Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам

Песков: Россия придерживается моратория на удары по энергообъектам

Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, российская сторона продолжается придерживаться этого моратория», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Киев так и не присоединился к запрету на удары по энергетике. Песков добавил, что Москва уведомляет Вашингтон о текущем положении дел.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.

По данным РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.