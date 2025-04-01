Число нарушений ВСУ моратория на удары по энергообъектам подсчитали

ВСУ с 18 по 31 марта 23 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 18 по 31 марта 23 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам. Число нарушений договоренностей подсчитало РИА Новости.

Отмечается, что за это время были атакованы энергообъекты в Брянской, Белгородской, Саратовской и Курской областях, а также республике Крым.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру. Мораторий будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.