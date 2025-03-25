Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 25 марта 2025Россия

ВСУ атаковали газораспределительную станцию в ЛНР

Минобороны: ВСУ атаковали газораспределительную станцию в ЛНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Атакованный объект принадлежит управлению магистральных газопроводов «Луганскгаз». По данным оборонного ведомства, украинские военные совершили атаку на станцию с применением FPV-дрона в понедельник, 24 марта.

В министерстве отметили, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, [Киев] подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — заключили в Минобороны.

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. 18 марта Вооруженные силы России уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотные летательные аппараты на фоне продолжающихся атак ВСУ.

Ранее ведомство заявило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму, а также инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети». В понедельник, 24 марта, сообщалось об атаке Украины по газораспределительной станции в Белгородской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    Стилист перечислила россиянкам самые модные вещи на весну

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом

    Названа опасность манной каши

    Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

    Причастного к удару по Скадовску в 2023 году заочно приговорили в России к пожизненному

    OLED-мониторы подешевеют

    Бурунов признался в нежных отношениях с алкоголем

    Российским подросткам разрешат работать летом по выходным

    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше