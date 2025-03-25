Минобороны: ВСУ атаковали газораспределительную станцию в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Атакованный объект принадлежит управлению магистральных газопроводов «Луганскгаз». По данным оборонного ведомства, украинские военные совершили атаку на станцию с применением FPV-дрона в понедельник, 24 марта.

В министерстве отметили, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, [Киев] подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — заключили в Минобороны.

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. 18 марта Вооруженные силы России уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотные летательные аппараты на фоне продолжающихся атак ВСУ.

Ранее ведомство заявило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму, а также инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети». В понедельник, 24 марта, сообщалось об атаке Украины по газораспределительной станции в Белгородской области.