Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму

МО: ВСУ пытались атаковать оборудование подземного хранилища газа в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать наземное оборудование подземного хранилища газа в районе мыса Тарканхут в Крыму. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По информации ведомства, попытку атаки Украина предприняла вечером в понедельник, 24 марта. Тогда беспилотник пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа — летательный аппарат сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ продолжили попытки атаки по территории России на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде переговоров России и США по урегулированию ситуации на Украине. Украинские военные, согласно заявлению министерства, продолжили намеренно наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренность российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о взаимном отказе от таких ударов со стороны Москвы и Киева.

Утром во вторник, 25 марта, Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Крыму. Ведомство тогда отчиталось о пяти перехваченных над полуостровом беспилотниках. 23 марта ВСУ уже предпринимали попытку удара по тому же месторождению на мысе Тарканхут.