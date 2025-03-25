Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 25 марта 2025Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму

МО: ВСУ пытались атаковать оборудование подземного хранилища газа в Крыму
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать наземное оборудование подземного хранилища газа в районе мыса Тарканхут в Крыму. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По информации ведомства, попытку атаки Украина предприняла вечером в понедельник, 24 марта. Тогда беспилотник пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа — летательный аппарат сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ продолжили попытки атаки по территории России на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде переговоров России и США по урегулированию ситуации на Украине. Украинские военные, согласно заявлению министерства, продолжили намеренно наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренность российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о взаимном отказе от таких ударов со стороны Москвы и Киева.

Утром во вторник, 25 марта, Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Крыму. Ведомство тогда отчиталось о пяти перехваченных над полуостровом беспилотниках. 23 марта ВСУ уже предпринимали попытку удара по тому же месторождению на мысе Тарканхут.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом

    Названа опасность манной каши

    Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

    Причастного к удару по Скадовску в 2023 году заочно приговорили в России к пожизненному

    OLED-мониторы подешевеют

    Бурунов признался в нежных отношениях с алкоголем

    Российским подросткам разрешат работать летом по выходным

    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

    В России ответили на продолжающиеся атаки ВСУ на фоне переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше