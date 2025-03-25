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07:06, 25 марта 2025Россия

Украина ночью пыталась ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на вторник, 25 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что полуостров пытались атаковать беспилотники. Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять летательных аппаратов над Крымом.

Днем ранее, 24 марта, Минобороны сообщало, что ВСУ попытались ударить по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Украинские войска выпустили четыре беспилотника по объекту, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики региона.

В ночь на 24 марта ВСУ попытались попытались ударить по нефтеперекачивающец станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В министерстве подчеркнули, что Украина не достигла своей цели — направлявшийся к объекту беспилотник был сбит в семи километрах от него.

ЖЗЛ
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