Украина ночью пыталась ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом

В ночь на вторник, 25 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что полуостров пытались атаковать беспилотники. Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять летательных аппаратов над Крымом.

Днем ранее, 24 марта, Минобороны сообщало, что ВСУ попытались ударить по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Украинские войска выпустили четыре беспилотника по объекту, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики региона.

В ночь на 24 марта ВСУ попытались попытались ударить по нефтеперекачивающец станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В министерстве подчеркнули, что Украина не достигла своей цели — направлявшийся к объекту беспилотник был сбит в семи километрах от него.