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12:27, 24 марта 2025Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

Минобороны: ВСУ удалили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженных силы Украины (ВСУ) удалили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным министерства, атака была осуществлена 24 марта около 2:00 мск. Ее целью стала нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», уточнили в Минобороны.

Из сообщения военного ведомства усматривается, что задействованный при атаке беспилотник не достиг цели — он был перехвачен в семи километрах от нефтеперекачивающей станции, его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Утром 24 марта жители города Кропоткина Краснодарского края записали на видео звуки взрыва, раздавшегося над городом. Ночью регион подвергся атаке беспилотников ВСУ.

ЖЗЛ
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