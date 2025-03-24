Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

Минобороны: ВСУ удалили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

Вооруженных силы Украины (ВСУ) удалили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным министерства, атака была осуществлена 24 марта около 2:00 мск. Ее целью стала нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», уточнили в Минобороны.

Из сообщения военного ведомства усматривается, что задействованный при атаке беспилотник не достиг цели — он был перехвачен в семи километрах от нефтеперекачивающей станции, его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Утром 24 марта жители города Кропоткина Краснодарского края записали на видео звуки взрыва, раздавшегося над городом. Ночью регион подвергся атаке беспилотников ВСУ.