Жители российского города сообщили об атаке ВСУ и записали на видео звуки взрыва

Mash: Жители Кропоткина сообщили о сильном взрыве

Жители Кропоткина сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и записали на видео звуки взрыва. Ролик публикует Kub Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах слышен гул дрона в небе и последующий взрыв. Со слов местных жителей, взрыв прогремел в российском городе около двух часов ночи.

По данным канала, в доме в одном из микрорайонов города выбило окна.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник, 24 марта, силы противовоздушной обороны перехватили 28 летательных аппаратов над четырьмя регионами России и Азовским морем, один из которых над Краснодарским краем.

В среду, 19 марта, ВСУ уже атаковали нефтебазу в Кропоткине. Площадь возгорания достигала 4250 квадратных метров.