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02:25, 20 марта 2025Россия

В российском регионе увеличили участвующую в пожаре на нефтебазе групировку

В тушении нефтебазы в Краснодарском крае участвуют 406 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Краснодарском крае увеличили группировку, участвующую в тушении пожара на нефтебазе, до 406 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники. Специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — сообщили в оперштабе.

Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. В результате загорелась нефтебаза вблизи города Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали.

В Минобороны России подчеркнули, что атака ВСУ на нефтебазу в станице Кавказская Краснодарского края направлена на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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