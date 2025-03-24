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07:17, 24 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 24 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По его данным, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 28 летательных аппаратов над четырьмя регионами России и Азовским морем. Больше всего из них — по 12 дронов —сбили над Брянской и Ростовской областями.

Еще два летательных аппарата перехватили над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Азовским морем. Других подробностей о ситуации в ведомстве не привели.

Ночью 24 марта также сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 28 беспилотников над российскими регионами. Под удар попали Ростовская область, Воронежская область, а также Белгородская и Брянская области.

ЖЗЛ
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