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00:09, 24 марта 2025Россия

Средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны РФ: ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Ростовской области, еще шесть уничтожили над Воронежской областью.

«Четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — добавили в министерстве.

Ранее система ПВО сбила 59 беспилотников в семи российских регионах.

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