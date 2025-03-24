Средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны РФ: ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Ростовской области, еще шесть уничтожили над Воронежской областью.

«Четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — добавили в министерстве.

Ранее система ПВО сбила 59 беспилотников в семи российских регионах.