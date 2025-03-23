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07:26, 23 марта 2025Россия

Система ПВО сбила беспилотники в семи российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 59 БПЛА в 7 регионах России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта сбила 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в семи российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего беспилотников, а именно 29, было сбито в Ростовской области. Еще 20 БПЛА поразили в Астраханской области. Кроме того, по три дрона сбили в Республике Крым и Волгоградской области, а в Курской и Саратовской областях средства ПВО ликвидировали по одной воздушной цели.

Ранее об отражении массированной атаки БПЛА сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что беспилотники были сбиты в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах.

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