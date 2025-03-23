Массированную атаку БПЛА отразили в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: Массированная атака БПЛА отражена в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что беспилотники были подавлены в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах.

«Из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, жильцы, к счастью, не пострадали», — добавил Слюсарь.

Ранее врио губернатора Ростовской области сообщил, что один человек получил несовместимые с жизнью ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю на трассе Морозовск-Цимлянск.