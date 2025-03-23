При атаке ВСУ на российский регион погиб человек

Слюсарь: Один человек погиб при атаке ВСУ по автомобилю в Ростовской области

Один человек погиб при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю на трассе в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Из-за атаки беспилотника на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в котором находился человек. Личность погибшего не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД, заявил врио губернатора Слюсарь.

Ранее сообщалось, что как минимум три взрыва прозвучали над Волгоградом, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

21 марта сообщалось, что в Белгородской области ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома. Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа.