При атаке ВСУ на российский регион погиб человек

Один человек погиб при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю на трассе в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Из-за атаки беспилотника на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в котором находился человек. Личность погибшего не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД, заявил врио губернатора Слюсарь.
Ранее сообщалось, что как минимум три взрыва прозвучали над Волгоградом, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
21 марта сообщалось, что в Белгородской области ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома. Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа.