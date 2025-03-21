ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома в российском приграничье

Гладков: В Белгородской области ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильные стоянки и дома. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа — полностью сгорели шесть транспортных средств, еще три — частично. Еще несколько автомобилей ВСУ атаковали с воздуха на трассах в приграничье.

Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись сухая трава и камыш.

В селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом — здание загорелось. Еще один дом и коммерческий объект подверглись атаке в селе Тишанка Волоконовского района. Помимо этого, в селе Коновалово в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект связи.

О пострадавших ничего неизвестно. «Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что при атаках украинских дронов в Белгородской области пострадали три человека, одного из них спасти не удалось.