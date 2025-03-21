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17:32, 21 марта 2025Россия

Один мирный житель погиб и двое пострадали при атаках БПЛА в российском регионе

Гладков: При ударе украинского БПЛА в Белгородской области погиб мирный житель
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской области при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник.

Еще один мужчина при этой же атаке получил тяжелые ранения. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья.

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Помимо того, добавил глава области, во время взрыва дрона в районе хутора Лобковка также пострадал мирный житель. Медики зафиксировали у него осколочные непроникающие ранения рудной клетки и осколочные ранения ног.

Ранее стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Как выяснилось, отряд украинских военных численностью от 30 до 50 человек пытался пересечь границу в районе Демидовки в Краснояружском районе, однако был встречен огнем российских бойцов.

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