Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 24 марта 2025Россия

Минобороны России заявило о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму

Минобороны России: ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение в Крыму
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточили в ведомстве, 23 марта с 21:00 по 21:50 по московскому времени украинские войска выпустили по объекту, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики региона, четыре беспилотника. Атака ВСУ была успешно отражена средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных последствиях на земле не раскрывается.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска ведут бои за пропускной пункт Суджа. ВСУ окружены, их вытесняют к границе

    Минобороны России объявило о недоговороспособности киевского режима

    Минобороны России заявило о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму

    ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области

    Hyundai по призыву Трампа вложится в производство стали в США

    Написавший книгу о Зеленском журналист рассказал об обстановке в его кабинете

    Начато расследование после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма XIX века в Судже

    Выявлено неожиданное последствие отказа от алкоголя

    Саммит НАТО в Гааге может пройти при свечах

    Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после перепалки с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше