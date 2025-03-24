Минобороны России заявило о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму

Минобороны России: ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточили в ведомстве, 23 марта с 21:00 по 21:50 по московскому времени украинские войска выпустили по объекту, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики региона, четыре беспилотника. Атака ВСУ была успешно отражена средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных последствиях на земле не раскрывается.