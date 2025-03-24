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14:23, 24 марта 2025Россия

Раскрыта обстановка на горящей шестые сутки после атаки ВСУ российской нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края локализовали
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, горящей шестые сутки, локализовали на площади 1250 квадратных метров. Обстановку на атакованном Вооруженными силы Украины (ВСУ) объекте раскрыл региональный оперштаб в Telegram.

«По состоянию на 13:00 потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — говорится в сообщении.

По данным властей, в ночь на 24 марта один из резервуаров «сложился» в результате долгого воздействия высоких температур. Однако, как утверждается, негативного влияния на площадь пожара это не оказало. Оставшиеся емкости для нефтепродуктов продолжают охлаждать. Для их защиты спасатели сделали специальные пенные подушки.

На данный момент в тушении огня принимают 467 человек и 185 единиц техники, в том числе 4 пожарных поезда. Сотрудников экстренных служб обеспечивают горячим питанием и водой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 марта на нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших удалось избежать.

Об атаке ВСУ на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края стало известно в ночь на 19 марта. Этому предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, в ходе которого обговаривалось прекращение ударов по энергообъектам. В Минобороны России считают, что действия Киева направлены на срыв мирных инициатив США.

ЖЗЛ
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