В российском регионе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В Кавказском районе Краснодарского края произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба российского региона.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта. Никто из людей не пострадал. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, была потушена. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждены не были.

В оперштабе добавили, что тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров продолжается. Общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре поезда. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия.