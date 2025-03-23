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11:42, 23 марта 2025Россия

В российском регионе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Алина Черненко

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Кавказском районе Краснодарского края произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба российского региона.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта. Никто из людей не пострадал. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, была потушена. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждены не были.

В оперштабе добавили, что тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров продолжается. Общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре поезда. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия.

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