К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

К тушению пожара на нефтебазе в Краснодарском крае привлекли четыре поезда

К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре поезда. Об этом проинформировали в оперштабе региона.

«К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе привлекли четыре пожарных поезда. Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия», — сказано в сообщении.

Как уточняется, оперативные службы продолжают тушить один из резервуаров базы, площадь возгорания 1250 кв. м. К работам привлечены 473 человека, задействовано 189 единиц техники.

Накануне сообщалось, что на Кубани сотрудники экстренных служб в пять раз сократили площадь пожара на горящей третьи сутки нефтебазе в Кавказском районе. Так, к утру 21 марта площадь возгорания уменьшилась с 10 тысяч до 2000 квадратных метров.

Об атаке украинских военных на нефтебазу стало известно в ночь на 19 марта. Этому предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, в ходе которого обговаривалось прекращение ударов по энергообъектам.