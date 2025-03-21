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10:41, 21 марта 2025Россия

Власти раскрыли обстановку на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе на Кубани

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась в пять раз
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На Кубани сотрудники экстренных служб в пять раз сократили площадь пожара на горящей третьи сутки нефтебазе в Кавказском районе. Обстановку на атакованном Вооруженными силы Украины (ВСУ) объекте журналистам раскрыли в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, пишет ТАСС.

По данным властей, к утру 21 марта площадь возгорания уменьшилась с 10 тысяч до 2 тысяч квадратных метров. В ведомстве рассказали, что один из резервуаров полностью выгорел, второй продолжает гореть. В тушении задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью на нефтебазе произошел взрыв с последующим выбросом горящей нефти. В результате пострадали пожарные, которым оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу. Врачи выявили у них легкие ожоги и отравление продуктами горения.

ЖЗЛ
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