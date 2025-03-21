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07:57, 21 марта 2025Россия

Горящую третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазу на Кубани сняли на видео

Опубликованы кадры горящей третьи сутки нефтебазы в Краснодарском крае
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который продолжается после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) третьи сутки. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на горизонте. Из его очага виден красный шар и поднимается черный столб дыма.

Ночью 21 марта на нефтебазе произошел взрыв. В результате пострадали два человека, взрыв прогремел из-за разгерметизации горящего резервуара. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

18 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на его предложение об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Впоследствии, в ночь на 19 марта, стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани, который загорелся на площади 1700 квадратных метров. В Кремле назвали случившееся саботажем договоренностей.

В Минобороны впоследствии назвали случившееся специально подготовленной провокацией и заявили, что она направлена на срыв мирных инициатив президента Соединенных Штатов. В ведомстве уточнили, что атакованный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум.

ЖЗЛ
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