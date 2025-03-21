На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

При взрыве на горящей нефтебазе в Краснодарском крае пострадали два человека

В Кавказском районе Краснодарского края на нефтебазе произошел взрыв. Как сообщает местный оперштаб в Telegram-канале, пострадали два человека, их госпитализировали.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие — пожарные, им оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Их жизни ничего не угрожает.

В оперштабе добавили, что огонь распространился на еще один резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

В тушении пожара принимают участие 456 человек и 181 единица техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе уменьшилась с 4 250 до 3 750 квадратных метров.