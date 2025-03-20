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10:57, 20 марта 2025Россия

Описана обстановка на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась с 4 250 до 3 750 квадратных метров. Обстановку на объекте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) описали в оперативном штабе российского региона.

По данным оперштаба, продолжает гореть один из резервуаров. Сейчас специалисты занимаются тушением запорной арматуры и горящих нефтепродуктов в границах обвалования.

К работам на данном этапе привлекли 406 человек и 157 единиц техники.

Пункт перевалки нефти в Краснодарском крае был атакован ночь на среду, 19 марта, после того, как президент России Владимир Путин принял предложение главы США Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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