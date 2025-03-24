ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области

Минобороны: ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в селе Шведуновка Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена двумя беспилотниками утром 22 марта — в период с 5:00 по 8:45 мск. В результате ударов по объекту было повреждено технологическое оборудование станции.

«Вопреки заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки по энергетической инфраструктуре», — заявили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму. Речь идет о глебовском газоконденсатном месторождении на мысе Тарханкут.

