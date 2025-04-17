Минобороны: ВСУ за сутки 10 раз атаковали объекты российской энергетики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В частности в Белгородской области зафиксировали четыре атаки по трансформатору и опорам линий электропередачи (ЛЭП). Помимо того, удары наносились по энергообъектам в Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить об окончании моратория на удары по энергообъектам Украины.