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13:09, 17 апреля 2025Россия

ВСУ совершили 10 атак за сутки на российские энергообъекты

Минобороны: ВСУ за сутки 10 раз атаковали объекты российской энергетики
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В частности в Белгородской области зафиксировали четыре атаки по трансформатору и опорам линий электропередачи (ЛЭП). Помимо того, удары наносились по энергообъектам в Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить об окончании моратория на удары по энергообъектам Украины.

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