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12:54, 16 апреля 2025Россия

Песков пообещал сообщить о сроках завершения моратория на удары по энергообъектам

Песков: Кремль сообщит об окончании запрета на удары по энергообъектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Кремль сообщит об окончании моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — сказал он.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

Накануне Минобороны России сообщило, что в результате удара дрона украинских войск по электроподстанции в Херсонской области без света остались десятки тысяч человек.

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