Песков пообещал сообщить о сроках завершения моратория на удары по энергообъектам

Кремль сообщит об окончании моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — сказал он.
В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.
Накануне Минобороны России сообщило, что в результате удара дрона украинских войск по электроподстанции в Херсонской области без света остались десятки тысяч человек.