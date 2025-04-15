Десятки тысяч россиян остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Минобороны: Около 56 250 россиян остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Десятки тысяч человек остались без света из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Первая атака в регионе была зафиксирована в 21:12 по московскому времени. Тогда удару БПЛА подверглась электроподстанция «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС. Второй удар по подстанции ВСУ нанесли в 23:42.

«В результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области», — пояснили в оборонном ведомстве.

Накануне в Брянской области почти 3000 местных жителей остались без электричества. Тогда украинский беспилотник ударил по электроподстанции «Суземка», поврежден трансформатор.