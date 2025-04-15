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12:04, 15 апреля 2025Россия

Десятки тысяч россиян остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Минобороны: Около 56 250 россиян остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Десятки тысяч человек остались без света из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Первая атака в регионе была зафиксирована в 21:12 по московскому времени. Тогда удару БПЛА подверглась электроподстанция «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС. Второй удар по подстанции ВСУ нанесли в 23:42.

«В результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области», — пояснили в оборонном ведомстве.

Накануне в Брянской области почти 3000 местных жителей остались без электричества. Тогда украинский беспилотник ударил по электроподстанции «Суземка», поврежден трансформатор.

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