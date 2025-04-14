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12:26, 14 апреля 2025Россия

Почти три тысячи россиян остались без света из-за удара ВСУ по энергообъекту

Минобороны заявило об ударе ВСУ по энергообъекту в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Почти три тысячи человек остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в Брянской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«13 апреля в 14:55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Суземка" филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго"», — говорится в сообщении.

В результате удара, добавили в оборонном ведомстве, повреждения получил трансформатор, из-за чего без электроснабжения осталось около 2800 местных жителей в Суземском районе области.

Каких-либо других подробностей об атаке украинских войск в министерстве не привели.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

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