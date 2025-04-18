Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 18 апреля 2025Мир

Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России

Рубио: Отмена санкций против РФ зависит от участия ЕС в переговорах
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны принимать участие в урегулировании на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью будущего мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова передает ТАСС.

«Часть санкций против России — санкции, введенные ЕС, которые мы не можем отменить. Поэтому [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки», — сказал дипломат.

Ранее Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах. Госсекретарь указал, что если Россия и Украина серьезно настроены заключить мир, то США готовы помочь, в противном случае Вашингтон займется чем-то еще.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что дискуссии прошли в позитивном и конструктивном ключе. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

    Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

    Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

    Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

    Модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию сотни тысяч рублей

    Следующий британский король лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл

    Представители ЕС пытались убедить США ужесточить позиции по отношению к России

    В России высказались о прекращении огня в зоне украинского конфликта

    В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

    Создано революционное средство против подагры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости