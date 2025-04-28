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08:29, 28 апреля 2025Экономика

Украина захотела экономических репараций

Шмыгаль: Российские товары на Западе нужно обложить репарационной пошлиной
Кирилл Луцюк

Фото: Leon Neal / Reuters

Для взимания с Москвы экономических репараций можно было бы обложить российский импорт, поступающий на Запад, специальной пошлиной. С таким предложением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его процитировало РБК.

По его словам, поступления взимания этого тарифа, могли бы поступать в фонд восстановления Украины, а значит экономический механизм репараций, начал бы действовать до того, как в России произойдут «политические изменения». Кроме того, Шмыгаль заверил, что Киев продолжит настаивать на «полной конфискации» замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Украина получила уже третий транш Евросоюза в рамках инициативы G7, которая обеспечена будущими доходами от замороженных российских активов. Киев пообещал направить эти деньги на приоритетные расходы государственного бюджета.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется.

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