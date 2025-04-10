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15:12, 10 апреля 2025Экономика

Стоимость восстановления Украины пересмотрели

Шлапка: Стоимость восстановления Украины выросла до 500 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стоимость восстановления Украины выросла до 500 миллиардов евро. Об этом на бизнес-форуме «ЕС — Украина» заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка, его слова приводит ТАСС.

Последнюю сумму на восстановление страны называет Всемирный банк. По данным организации, около трети этих расходов смогут покрыть частные инвесторы при условии, что Киев продолжит реформы. Но это не последний пересмотр — требуемые объемы средств будут расти до окончания боевых действий на Украине, подчеркнул Шлапка.

В конце февраля на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии об увеличении требуемой суммы заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, европейские компании могли бы вкладывать средства в такие предприятия, а замороженные российские активы подходят под роль первичного источника финансирования. Шмыгаль подчеркнул, что уже пришло время конфисковать сами активы, а не только доходы с них.

Одним из источников финансирования восстановления Украины называют гипотетический инвестиционный фонд реконструкции, которым будут совместно управлять США и Украина. Создание такой структуры предусматривает продвигаемая главой Белого дома Дональдом Трампом сделка по полезным ископаемым, в рамках которой Вашингтон возьмет обязательства по восстановлению экономики Украины, хотя средства фонда на две трети будут формироваться из доходов самой Украины.

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