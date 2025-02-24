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19:55, 24 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны детали соглашения Украины и США по недрам

Axios: Украина будет направлять 50 процентов доходов от ресурсов по сделке с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина будет направлять 50 процентов доходов от ресурсов по соглашению с США об использовании полезных ископаемых. Об этом пишет Axios со ссылкой на проект соглашения.

«В проекте, с которым ознакомился Axios, выражается желание, чтобы Украина оставалась суверенной, но не указывается никаких военных обязательств США», — отмечает издание.

Как сообщается, проект соглашения призывает к созданию «Инвестиционного фонда реконструкции», который будет совместно управляться США и Украиной. По тексту договора Вашингтон берет на себя обязательства по послевоенному восстановлению экономики Украины.

Axios стали известны детали соглашения Украины и США по недрам, в частности, обязательство Киева выплачивать взносы в размере в два раза больше, чем США. При этом соглашение не обязывает Вашингтон выплачивать взносы в межгосударственный фонд. Также сообщается, что Украина должна внести доходы от полезных ископаемых в размере 500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Украина предложит США свою версию соглашения по недрам. Отмечается, что документ все еще находится в процессе разработки, однако отдельные части уже были показаны представителям США.

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