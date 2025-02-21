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15:51, 21 февраля 2025Бывший СССР

Украина предложит США свою версию соглашения по недрам

ABC: Киев предложит США свою версию соглашения по недрам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petr David Josek / AP

После визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев Украина работает над новой версией соглашения по добыче редкоземельных металлов. О готовности Киева предложить Вашингтону свою версию документа по недрам сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC.

«Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над обновленным соглашением между Украиной и Соединенными Штатами, согласно которому Украина согласится передавать США доходы от некоторых наиболее ценных ресурсов Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что документ все еще находится в процессе разработки, однако отдельные части уже были показаны представителям США.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Перед началом переговоров стороны решили отменить запланированную совместную пресс-конференцию. Позднее стало известно, что отмена пресс-конференции была инициативой Вашингтона.

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