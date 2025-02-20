Пресс-конференцию Зеленского и Келлога отменили по инициативе США

Пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога отменили по просьбе США

Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога отменили по просьбе американской стороны, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве. «После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили», — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с Китом Келлогом. Украинский лидер назвал беседу с американским представителем «хорошей». Он добавил, что обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, возвращение пленников и «действенные гарантии безопасности».

Кит Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Переговоры с Владимиром Зеленским назывались главной целью его визита. Также Келлог подчеркнул, что Штаты «понимают необходимость гарантий безопасности» для Украины после завершения конфликта.