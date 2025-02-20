Зеленский прокомментировал свою встречу с Келлогом

Зеленский после встречи с Келлогом поблагодарил США за двухпартийную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украине и украинскому народу», — отметил он. Зеленский добавил, что обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, возвращение пленников и «действенные гарантии безопасности».

Политик сказал, что Украина стремится к миру и готова к соглашению с президентом Соединенных Штатов. «Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7», — заявил он.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Переговоры с Владимиром Зеленским назывались главной целью его визита.