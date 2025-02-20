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16:10, 20 февраля 2025Бывший СССР

Офис Зеленского провел переговоры с правительством Великобритании

Глава ОП Украины Ермак созвонился с советником премьера Великобритании Пауэллом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак созвонился с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом. О переговорах с английским правительством сообщает в Telegram пресс-служба администрации украинского лидера.

«Обсудили ситуацию на поле боя и нужды наших воинов. Речь также шла о координации усилий для достижения устойчивого и справедливого мира. Андрей Ермак подчеркнул, что Украина верит в объединенную и сильную Европу», — говорится в публикации.

Отмечается, что Ермак также рассказал Пауэллу об итогах встречи со спецпосланникам США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Он намеревался провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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