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20:56, 24 февраля 2025Экономика

Украина назвала цену восстановления страны

Премьер Украины Шмыгаль сообщил ЕК о необходимости €500 млрд для восстановления
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Для восстановления Украины необходимы 500 миллиардов евро, и инвестиции на эти цели могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет. Об этом на совместном заседании правительства и Европейской комиссии заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

По его словам, европейские компании могли бы вкладывать средства в такие предприятия, а замороженные российские активы подходят под роль первичного источника финансирования. Шмыгаль подчеркнул, что уже пришло время конфисковать сами активы, а не только доходы с них.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году. Вместе с тем он уверен, что для гарантированного мира, если вступления в НАТО в обозримом будущем не случится, Киев должен создать некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.

Еще одним источником финансирования может стать гипотетический инвестиционный фонд реконструкции, которым будет совместно управлять США и Украина. Создание такой структуры, по данным СМИ, предусматривает продвигаемая главой Белого дома Дональдом Трампом сделка по полезным ископаемым, в рамках которой Вашингтон берет на себя обязательства по восстановлению экономики Украины, хотя средства фонда на две трети будут формироваться из доходов самой Украины.

Впрочем, источники, знакомые с ходом переговоров, не исключают, что в документ могут внести существенные изменения, так как Киеву не нравится отсутствие военных обязательств со стороны США.

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