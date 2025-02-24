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13:09, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО

Зеленский: Если Украина не вступит в НАТО, то создаст свой альянс
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, для реализации такого проекта Украине нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир». Он добавил, что самостоятельно республика не сможет этого сделать.

Ранее Зеленский потребовал участия Украины и Европы в переговорах России и США по урегулированию конфликта. Он заявил, что это нужно для того, чтобы «необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении».

До этого Зеленский допустил обмен Курской области на другие территории. При этом он не уточнил, на какие конкретно территории можно было бы обменять контролируемую украинскими войсками часть Курской области.

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