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12:34, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал участия Украины и Европы в переговорах России и США

Зеленский: Европа и Украина должны участвовать в переговорах с Россией и США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Страны Европы и Украина должны участвовать в мирных переговорах вместе с Россией и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Украина, Европа вместе с Америкой мы должны быть за столом переговоров вместе с РФ, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении», — сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что он думает о желании украинского лидера включить страны Европейского союза в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

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