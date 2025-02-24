В МИД России сравнили частоту смены позиций и зеленых маек Зеленским

Лавров: Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки

Президент Украины Владимир Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, трансляция которой доступна на RuTube.

«Могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, которого вы упомянули [Зеленского], который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — сказал глава российского дипведомства, отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о желании украинского лидера включить страны Европейского союза в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Лавров также отметил, что позицию европейских стран трудно понять, потому что она неустойчива и меняется в зависимости от того «у кого какие возникают идеи». Он подчеркнул, что на этом фоне выделяется позиция США, которая, по его словам, заявлена последовательно и не призывает прекратить боевые действия по линии соприкосновения, а потом «думать, что делать».

Кроме того, глава МИД России заявил, что международные переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с США. По его словам, Москва намерена продолжать контакты с Вашингтоном.