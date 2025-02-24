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12:05, 24 февраля 2025Мир

Лавров выразил надежду на нормальный диалог с США

Лавров: Переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Прошедшие переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде между российской и американской делегациями дали надежду на нормальный диалог Москвы с Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы, наконец, получили возможность иметь нормальный диалог [с США], несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, пока еще охраняются. Без нормального диалога не будет понятно, сможем ли сгладить эти противоречия или нет», — отметил дипломат.

Лавров также указал на то, что российская и американская делегации договорились «восстановить каналы общения в разных областях», в том числе и в вопросе урегулирования украинского кризиса. По словам министра, США должны «определить своего представителя по Украине».

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