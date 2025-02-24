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12:08, 24 февраля 2025Мир

Лавров сравнил позицию США и ЕС по Украине

Лавров: Позиция США по Украине выделяется на фоне позиции ЕС последовательностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Позиция США по Украине выделяется на фоне позиции стран Европейского союза (ЕС) своей последовательностью. Об этом зявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Трансляция доступна на YouTube-канале российского МИД.

«Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи», — сравнил министр позицию Вашингтона и других стран Европы.

При этом Лавров отметил, что в позиции многих стран появилось больше реализма относительно ситуации на Украине. «Гораздо больше реализма в позиции многих стран, которые понимают, что без долгосрочной, устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины этой ситуации, ничего согласовать будет невозможно», — указал он.

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