Лавров сравнил позицию США и ЕС по Украине

Лавров: Позиция США по Украине выделяется на фоне позиции ЕС последовательностью

Позиция США по Украине выделяется на фоне позиции стран Европейского союза (ЕС) своей последовательностью. Об этом зявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Трансляция доступна на YouTube-канале российского МИД.

«Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи», — сравнил министр позицию Вашингтона и других стран Европы.

При этом Лавров отметил, что в позиции многих стран появилось больше реализма относительно ситуации на Украине. «Гораздо больше реализма в позиции многих стран, которые понимают, что без долгосрочной, устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины этой ситуации, ничего согласовать будет невозможно», — указал он.