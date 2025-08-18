Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 18 августа 2025Экономика

Финансовые потребности Украины оценили

Глава Минфина Украины Марченко: Стране нужны $45 миллиардов внешней помощи
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alessandro Bremec / Globallookpress.com

На данный момент совокупные потребности Украины во внешней поддержке составляют 45 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) республики Сергей Марченко, его слова приводит ТАСС.

За последнее время потребности страны в поддержке от западных партнеров выросли на фоне продолжающегося увеличения дефицита госбюджета и расходов по погашению внешних обязательств, пояснил руководитель ведомства. Переговоры по поводу предоставления Украине новых пакетов помощи ведутся, часть требующейся суммы до сих пор не закрыта, посетовал Марченко.

Механизм предоставления финансовой поддержки от европейских партнеров может упроститься с 2028 года, отметил глава Минфина. С этого времени Украина будет иметь в бюджете Евросоюза (ЕС) «собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности страны», резюмировал он.

Ранее руководитель Нацбанка республики Андрей Пышный заявил, что в следующем году Украине потребуется западная помощь в размере 35 миллиардов долларов. К началу августа 2025-го 13 миллиардов из этой суммы не имела подтвержденных источников. До конца этого года власти страны рассчитывают получить от западных партнеров еще 54 миллиарда долларов, несмотря на снижение финансирования от ЕС в связи с невыполнением Киевом ряда критериев по интеграции с европейским блоком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    Россияне потянулись за кредитками

    В России назвали способы противодействия украинской ракете «Фламинго»

    В России высказались об участии представителей стран Европы на встрече Трампа и Зеленского

    Во Франции заявили о признании Трампом Крыма за Россией

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Шмыгаль раскрыл судьбу украинской армии после завершения конфликта

    В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

    Лидер группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья

    В Китае «распрощались» с советским вооружением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости