Финансовые потребности Украины оценили

Глава Минфина Украины Марченко: Стране нужны $45 миллиардов внешней помощи

На данный момент совокупные потребности Украины во внешней поддержке составляют 45 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) республики Сергей Марченко, его слова приводит ТАСС.

За последнее время потребности страны в поддержке от западных партнеров выросли на фоне продолжающегося увеличения дефицита госбюджета и расходов по погашению внешних обязательств, пояснил руководитель ведомства. Переговоры по поводу предоставления Украине новых пакетов помощи ведутся, часть требующейся суммы до сих пор не закрыта, посетовал Марченко.

Механизм предоставления финансовой поддержки от европейских партнеров может упроститься с 2028 года, отметил глава Минфина. С этого времени Украина будет иметь в бюджете Евросоюза (ЕС) «собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности страны», резюмировал он.

Ранее руководитель Нацбанка республики Андрей Пышный заявил, что в следующем году Украине потребуется западная помощь в размере 35 миллиардов долларов. К началу августа 2025-го 13 миллиардов из этой суммы не имела подтвержденных источников. До конца этого года власти страны рассчитывают получить от западных партнеров еще 54 миллиарда долларов, несмотря на снижение финансирования от ЕС в связи с невыполнением Киевом ряда критериев по интеграции с европейским блоком.