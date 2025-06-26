Путин пошутил о пользе грабительских планов Запада

Путин: Изъятие Западом активов России стало бы не кражей, а грабежом

Президент РФ Владимир Путин высказался о планах изъять у России замороженные на Западе активы, в шутку отметив, что за регионализацию платежных систем, которая в этом случае примет необратимый характер, «может быть, стоит и заплатить».

По словам главы государства, движение в сторону указанной регионализации при таком развитии событий ускорится, и «это в целом полезно для мировой экономики».

Также российский лидер добавил, что как юрист по образованию может отметить, что речь в связи с декларируемыми в разных странах намерениями идет не о краже как тайном хищении чужого имущества, а об открытом хищении, то есть грабеже.

Согласно другим заявлениям Путина, которые приводит РИА Новости, Россия сейчас стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов и снизить зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.

Намерение конфисковать российские активы западные политики декларируют с 2022 года, признавая, что законного способа сделать это нет. Недавно пришедший к власти канцлер ФРГ Фридрих Мерц в этой связи отмечал, что нужен «способ мобилизовать деньги на прочной правовой основе».